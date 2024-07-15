Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку
Агент партизанського руху "Атеш" розповів, що на Торецькому напрямку Донецької області росіяни несуть величезні втрати техніки та особового складу
Про це інформує рух "Атеш".
"Агент "Атеш" військовослужбовець одного з підрозділів 27 МСД (мотострілецької дивізії, - ред.) повідомив про посилене перекидання особового складу і техніки на Торецький напрямок Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Партизани кажуть, що командування РФ ставить завдання будь-якою ціною захопити Торецьк.
"Особовий склад кидають на "м'ясні" штурми, поранених та вбитих заповнюють відрядженими військовослужбовцями. Командування РФ ставить задачі будь-якою ціною взяти Торецьк, на шкодуючи техніки та особового складу", - пишуть в "Атеш".
- 15 липня у зведенні Генштабу йшлося, що РФ активно діє авіацією на Торецькому напрямку.
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