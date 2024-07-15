Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку

Про це інформує рух "Атеш".

"Агент "Атеш" військовослужбовець одного з підрозділів 27 МСД (мотострілецької дивізії, - ред.) повідомив про посилене перекидання особового складу і техніки на Торецький напрямок Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Партизани кажуть, що командування РФ ставить завдання будь-якою ціною захопити Торецьк.

"Особовий склад кидають на "м'ясні" штурми, поранених та вбитих заповнюють відрядженими військовослужбовцями. Командування РФ ставить задачі будь-якою ціною взяти Торецьк, на шкодуючи техніки та особового складу", - пишуть в "Атеш".