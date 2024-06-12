РФ, ймовірно, прорвалася до передмістя Часів Яру, - британська розвідка про ситуацію на фронті

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці припускають, що російські окупанти, ймовірно, також захопили селище Іванівське, яке розташоване неподалік від Часів Яру. Там, у міських районах, ведуться запеклі бої - натомість ЗСУ протистоять наступу.

"Російські сили, ймовірно, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, який є перешкодою для їх просування", - йдеться у повідомленні.

На думку розвідників, російська армія та цьому напрямку зазнає значних втрат. Водночас Часів Яр становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ.