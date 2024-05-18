РФ за добу 2 352 рази обстріляла Донеччину: троє загиблих, 5 поранених
Протягом доби, 17 травня, російська окупаційна армія 2 352 рази атакувала Донецьку область. Унаслідок цього загинули три людини, ще 5 отримали поранення
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що росіяни застосовували авіацію, РСЗВ "Град" та артилерії.
"Влучання зафіксовані у 11 населених пунктах: містах Красногорівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селищі Гостре, селах Богатир, Брусівка, Новожеланне, Острівське, Стінки", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок російських атак загинули три людини, ще 5 отримали поранення. Також постраждали 63 цивільних об’єкти – 34 житлових будинки, гаражі, СТО, будинок культури, автомобілі, ЛЕП та газопровід.
- Зранку 16 травня Росія завдала удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині.
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