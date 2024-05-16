Через обстріл на Донеччині поранено 6 шахтарів
Зранку 16 травня Росія завдала удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Унаслідок обстрілу поранено 6 шахтарів. Також пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу, інші наслідки атаки уточнюють.
- У Міненерго також повідомили, що вчора, 15 травня, у Донецькій області під час знеструмлення шахти сталося порушення в роботі вентиляційного обладнання. На поверхню вивели 124 працівників. Електропостачання шахти й роботу вентиляційного обладнання відновлено.
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