РФ за добу війни в Україні втратила 1780 військових, 8 танків і 31 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1780 військових. Сили оборони знищили 8 танків і 31 безпілотник
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 745 700 (+1780) осіб,
- танків ‒ 9486 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 419 (+22) од,
- артилерійських систем – 20 976 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 917 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 666 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 3627 (+8) од.
Дані уточнюються.
- У листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.
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