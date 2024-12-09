РФ за осінь випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет, – WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними газети, випущена Росією цієї осені кількість смертоносних повітряних цілей у чотири рази більша, ніж за ті самі осінні місяці 2023 року.

ЗМІ зазначає, що Росія використовує безпрецедентну кількість безпілотників іранської розробки Shahed, які окупанти копіюють на заводі в Татарстані, а також балістичні ракети, які важче перехопити. Однією з нових тактик Москви є використання дешевих дронів-приманок, аби виснажити протиповітряну оборону України. Окрім того, ворог використовує термобаричні боєголовки та ракети, що ухиляються від радарів.

Водночас WSJ зауважує, що здатність України перехоплювати ракети покращилася після погіршення на початку цього року. У жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено. Захід поставив Україні більше систем протиповітряної оборони, які здатні збивати сучасні ракети, але президент України Володимир Зеленський каже, що країні потрібно набагато більше.

Мобільним підрозділам протиповітряної оборони заборонено наближатися до будь-яких безпілотників, які вони збивають, оскільки деякі з них запрограмовані на затримку детонації після падіння. Деякі дрони Shahed запрограмовані уникати будь-яких місць, де вони раніше зустрічали мобільні групи. Якщо одного збивають над певним місцем, інші уникають його приблизно протягом місяця, розповіли представники мобільних вогневих груп журналістам. До того ж "шахеди" навчилися літати над лісами чи болотами, де неможливо розмістити мобільні групи. Деякі летять до однієї цілі, щоб потім розвернутися й летіти до іншої. Нещодавно Росія почала фарбувати ударні безпілотники в чорний колір, щоб їх було важче побачити вночі. Тож, як зазначає видання, Україна змушена вдаватися до пошуку більш ефективних способів протидії ворожим дронам.