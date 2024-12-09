Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ за осінь випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет, – WSJ

РФ за осінь випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет, – WSJ

Юлія Юліна
9 грудня, 2024 понедiлок
16:24
Війна з Росією дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

Російська окупаційна армія у вересні, жовтні та листопаді випустила по Україні понад 6 тис. дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними газети, випущена Росією цієї осені кількість смертоносних повітряних цілей у чотири рази більша, ніж за ті самі осінні місяці 2023 року.

ЗМІ зазначає, що Росія використовує безпрецедентну кількість безпілотників іранської розробки Shahed, які окупанти копіюють на заводі в Татарстані, а також балістичні ракети, які важче перехопити. Однією з нових тактик Москви є використання дешевих дронів-приманок, аби виснажити протиповітряну оборону України. Окрім того, ворог використовує термобаричні боєголовки та ракети, що ухиляються від радарів.

Водночас WSJ зауважує, що здатність України перехоплювати ракети покращилася після погіршення на початку цього року. У жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено. Захід поставив Україні більше систем протиповітряної оборони, які здатні збивати сучасні ракети, але президент України Володимир Зеленський каже, що країні потрібно набагато більше.

Мобільним підрозділам протиповітряної оборони заборонено наближатися до будь-яких безпілотників, які вони збивають, оскільки деякі з них запрограмовані на затримку детонації після падіння. Деякі дрони Shahed запрограмовані уникати будь-яких місць, де вони раніше зустрічали мобільні групи. Якщо одного збивають над певним місцем, інші уникають його приблизно протягом місяця, розповіли представники мобільних вогневих груп журналістам. До того ж  "шахеди" навчилися літати над лісами чи болотами, де неможливо розмістити мобільні групи. Деякі летять до однієї цілі, щоб потім розвернутися й летіти до іншої. Нещодавно Росія почала фарбувати ударні безпілотники в чорний колір, щоб їх було важче побачити вночі. Тож, як зазначає видання, Україна змушена вдаватися до пошуку більш ефективних способів протидії ворожим дронам.

Теги:
Новини
Україна
Росія
окупанти
безпілотник
Читайте також:
Джейк Салліван
Автор Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
Радник Байдена з нацбезпеки Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані
Дональд Трамп
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Ексрадник Трампа Стоун розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі. Раніше його визнали винним у лжесвідченні у справі про втручання РФ у вибори в США
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
17:46
Time Magazine
Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"
17:37
Книжка "Схід українського сонця" Катерини Зарембо вийшла в англомовному перекладі
17:36
Золото
Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України
17:27
Ексклюзив
ППО NASAMS
ЗСУ суттєво підвищили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет: Defense Express
17:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:12
Грузія, протести
У МВС Грузії заявили, що за 11 днів протестів затримали 402 людини
17:03
Придністров'я
У самопроголошеному Придністровʼї запровадили режим надзвичайного економічного стану
16:52
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт завершила світовий тур і встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд
16:44
Ймовірний вигляд РС-26 "Рубеж"
Можливе розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує небезпеку для України, – ЦПД
16:41
Російський БПЛА атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
16:36
У ЄС назвали падіння режиму Асада "історичним моментом" для народу Сирії
16:32
Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ
16:27
Донецька область
Окупанти вдарили по Донеччині: загинула жінка, є поранені
16:25
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення: ворог найактивніше атакує на Покровському напрямку
16:13
PR
Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання
16:09
Сірійські біженці повертаються, на кордоні з Туреччиною
Німеччина призупинила розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
16:01
OPINION
Не треба недооцінювати ЗСУ: Асад втік до Москви
16:00
Після вибуху на нафтопереробному заводі, що належить ENI, 09 грудня 2024 року в Тоскані, Італія.
На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти
15:56
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Юрій Федоренко: Маємо втримати лівобережний плацдарм
15:43
Сапери з початку року обстежили понад 300 тис. га сільгоспземель
15:31
Ігор Клименко
У бойових діях на фронті беруть участь близько 10 тис. поліціянтів, - Клименко
15:25
Енергоатом
Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів
15:20
Куп'янськ
У Харкові знесуть 26 будинків, які зазнали пошкоджень від агресії РФ
15:18
OPINION
Новий оборонний альянс: як північно-балтійські країни підтримують Україну
15:03
кадр з фільму Ти - космос
На міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі показали українську стрічку "Ти - космос"
15:00
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
14:55
діти війна
На вільну територію України повернули сина військової, який 3 роки залишався в окупації
14:37
Прапори України та ЄС
Рада ЄС ухвалила передачу Україні €4,2 млрд у межах Ukraine Facility
14:34
Facebook розміщував приховану політичну рекламу, яка просувала кандидата у президенти Румунії Георгеску
14:15
новини Львівщини
Росіяни вранці двічі атакували Херсон: загинув чоловік, є поранені
14:15
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ і рвучкий вітер: прогноз погоди на 10 грудня від Наталки Діденко
14:03
OPINION
Чому "тисячу Зеленського" не варто називати "Зимовою допомогою"
14:02
загиблий енергетик
РФ уранці обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув працівник
13:55
Додаток "Дія"
У Дії оновили мапу пунктів незламності: можна знайти банки, які працюють під час блекаутів
13:53
Хакерське угруповання UAC-0185 намагалось атакувати оборонні підприємства України
13:51
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла на Донеччині
13:51
Фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав премію кінокритиків Лос-Анджелеса
13:46
Оновлено
У Туреччині розбився військовий гелікоптер
У Туреччині розбився військовий гелікоптер, кількість загиблих зросла до 6
13:39
Оновлено
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у Києві провів перемовини зі Шмигалем
13:39
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про намір подзвонити Байдену, аби обговорити запрошення України в НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV