Сили ППО знищили 18 дронів і дві авіаційні ракети Х-59/69
У ніч проти 9 грудня російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Сили ППО знищили 18 БПЛА і 2 Х-59/69
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, з 19:30 противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем і 37 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.
Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
Зазначається, що 18 безпілотників локаційно втрачено, ще один - в повітрі.
За даними Повітряних сил, через падіння збитих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.
- Російська окупаційна армія запустила "шахеди" по території України вдень та ввечері 8 грудня і продовжила зранку 9 грудня.
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