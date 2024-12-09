Сили ППО знищили 18 дронів і дві авіаційні ракети Х-59/69

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, з 19:30 противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем і 37 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.

Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

Зазначається, що 18 безпілотників локаційно втрачено, ще один - в повітрі.

За даними Повітряних сил, через падіння збитих дронів на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.