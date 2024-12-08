РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація вдень 8 грудня

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так о 12:54 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Дніпропетровської області.

О 12:56 повідомлялося про ворожий дрон із півдня, який рухався на Дніпро.

Станом на 13:00 ПС повідомили про групу ворожих БПЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

Вже о 13:05 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Запорізької області.

О 13:09 стало відомо про нову група ворожих БПЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.

О 13:11 у напрямку Дніпра рухалися декілька ворожих БПЛА з півдня та південного сходу.

Станом на 13:13 декілька ворожих БПЛА з Дніпропетровщини рухалися курсом на Полтавщину.

Вже о 13:16 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА для Сумської області.