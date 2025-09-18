РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук

Про це в етері Еспресо речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мені невідомо, який ще новий комплекс протиповітряної оборони росіяни можуть встановити в Криму. Там вже були всі засоби ППО, які вони мають. Росіяни вже давно зосереджували там С-500 "Прометей". Тому для росіян Крим є і залишається важливою локацією у будь-яких сенсах. Зокрема, Крим для них має стратегічне й геополітичне значення. Чіплятись за півострів вони будуть до останнього. Вони посилюють протиповітряну оборону Криму значно більше, ніж власних НПЗ. Втім, це почекає, бо поки туди не дійде жодна сухопутна частина, то ні про яку деокупацію не йдеться", - розповів Плетенчук.

За його словами, попри насичення ворогом Криму системами протиповітряної оборони, ЗСУ продовжують завдавати ударів по військових обʼєктах росіян.

"Поки що, наші Сили оборони можуть використовувати ресурси, щоб зменшити можливості противника в тилу. Нафтопереробна галузь для росіян і є цією можливістю. Адже, дає дорогу надходження коштів в бюджет і можливість ведення бойових дій. В Криму дійсно дуже щільна протиповітряна оборона ворога. Однак, це не означає, що вони не втрачають пильності системи й періодично туди не прилітає", - додав він.