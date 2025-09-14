ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
В ніч на 11 вересня військово-морські сили ЗСУ уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у тимчасово окупованому АР Крим
Про це повідомляє пресслужба ВМС.
Комунікаційний вузол ЧФ РФ знаходиться на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому Криму.
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 880 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе