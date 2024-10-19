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РФ запустила безпілотники на територію України: ситуація вночі 19 жовтня

Ольга Бабишена
19 жовтня, 2024 субота
00:23
Війна з Росією нічна атака "шахедів"

Російська терористична армія вночі 19 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

О 21:42 стало відомо про ворожі БПЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний. Згодом росіяни запустили ще декілька груп безпілотників в районі Чорноморського біосферного заповідника, вони рухаються у напрямку Південного.

Станом на 22:39 БПЛА рухались

  • на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний
  • на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний
  • на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва
  • на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний
  • на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний

Згодом жителів Сумської області попередили про загрозу застосування дронів та пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. 

Рух безпілотників о 23:31:

  • на півночі Чернігівщини, курсом на захід
  • на Сумщині заходять на Чернігівщину
  • з Одещини на Вінничину, курс північний
  • на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом
  • на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний
  • північніше Кропивницького, курсом на північ

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
безпілотник
повітряна тривога
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