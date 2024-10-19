РФ запустила безпілотники на територію України: ситуація вночі 19 жовтня
Російська терористична армія вночі 19 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками
Про це інформують Повітряні сили.
О 21:42 стало відомо про ворожі БПЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний. Згодом росіяни запустили ще декілька груп безпілотників в районі Чорноморського біосферного заповідника, вони рухаються у напрямку Південного.
Станом на 22:39 БПЛА рухались:
- на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний
- на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний
- на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва
- на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний
- на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний
Згодом жителів Сумської області попередили про загрозу застосування дронів та пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.
Рух безпілотників о 23:31:
- на півночі Чернігівщини, курсом на захід
- на Сумщині заходять на Чернігівщину
- з Одещини на Вінничину, курс північний
- на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом
- на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний
- північніше Кропивницького, курсом на північ
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