РФ запустила безпілотники на територію України: ситуація вночі 19 жовтня

Про це інформують Повітряні сили.

О 21:42 стало відомо про ворожі БПЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний. Згодом росіяни запустили ще декілька груп безпілотників в районі Чорноморського біосферного заповідника, вони рухаються у напрямку Південного.

Станом на 22:39 БПЛА рухались:

на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний

на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний

на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва

на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний

на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний

Згодом жителів Сумської області попередили про загрозу застосування дронів та пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Рух безпілотників о 23:31:

на півночі Чернігівщини, курсом на захід

на Сумщині заходять на Чернігівщину

з Одещини на Вінничину, курс північний

на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом

на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний

північніше Кропивницького, курсом на північ

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