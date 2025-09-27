РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 27 вересня: рух дронів
Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 20:25 ворожі БПЛА фіксували у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вони рухались у західному напрямку.
О 20:41 дрони помітили в районі Краснопілля-Тростянець на Сумщині, рухались курсом на південь.
О 21:12 ударні безпілотники зафіксували у Харківському, Берестинському, Самарівському районах. Також БПЛА рухались в напрямку Харкова.
Водночас дрони летіли в напрямку Запоріжжя.
Новина доповнюється...
- Зранку суботи, 27 вересня, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію на території російської Чуваської Республіки.
