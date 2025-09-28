Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти

Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти

Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
11:53
Війна з Росією Зеленський

У ніч на неділю, 28 вересня, Росія протягом понад 12 годин завдавала по Україні масованих ударів дронами та ракетами. У зв'язку з цим український лідер Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом припинити імпорт російських нафтопродуктів

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди"", - зауважив президент.

Основні удари були націлені на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельницьку, Сумську, Миколаївську, Чернігівську та Одеську області. У столиці, зокрема, було пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

"Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", - додав Зеленський.

Також, за його словами, під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. 

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", - підсумував глава держави.

  • Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі — ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 31 людину поранено. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
Більше новин
