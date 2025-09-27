У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію

Інформацію про це підтвердив очільник Чуваської Республіки Олег Ніколаєв у Telegram.

"Сьогодні зранку на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу", - заявив Ніколаєв.

За його словами, загрози для населення та постраждалих немає.

"Завдано незначних збитків. Роботу об'єкта призупинено", - додав він.

Також Ніколаєв повідомив, що уся система екстреного реагування працює в посиленому режимі.