У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
Зранку суботи, 27 вересня, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію на території російської Чуваської Республіки
Інформацію про це підтвердив очільник Чуваської Республіки Олег Ніколаєв у Telegram.
"Сьогодні зранку на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу", - заявив Ніколаєв.
За його словами, загрози для населення та постраждалих немає.
"Завдано незначних збитків. Роботу об'єкта призупинено", - додав він.
Також Ніколаєв повідомив, що уся система екстреного реагування працює в посиленому режимі.
- У ніч проти 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї Росії, зазнав атаки безпілотників. На підприємстві сталася пожежа.
