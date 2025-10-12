РФ запустила по Україні ударні дрони ввечері 12 жовтня: у Харкові вже три вибухи

Про це інформують Повітряні Сили України.

Напрямки руху дронів

Суми та Сумщина

21:31 - БпЛА на півночі Сумщині, курсом на Суми.

Чернігівщина

21:31 - БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь.

Серія вибухів у Харкові

Міський голова Ігор Терехов повідоми про три прильоти у Харкові та їхні перші наслідки.

21:28 - "За попередньою інформацією, приліт у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою. Інформація потребує уточнення".

21:34 - "Ще один удар по Шевченківському району".

21:35 - "Третій вибух у Харкові!".

