РФ запустила по Україні ударні дрони ввечері 12 жовтня: у Харкові вже три вибухи
Ввечері у неділю, 12 жовтня 2025 року, армія РФ атакує Україну ударними дронами типу "шахед" чи "гербера"
Про це інформують Повітряні Сили України.
Напрямки руху дронів
Суми та Сумщина
21:31 - БпЛА на півночі Сумщині, курсом на Суми.
Чернігівщина
21:31 - БпЛА на сході Чернігівщини, курсом на південь.
Серія вибухів у Харкові
Міський голова Ігор Терехов повідоми про три прильоти у Харкові та їхні перші наслідки.
Читайте також: Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
21:28 - "За попередньою інформацією, приліт у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою. Інформація потребує уточнення".
21:34 - "Ще один удар по Шевченківському району".
21:35 - "Третій вибух у Харкові!".
Новина доповнюється
- Біла Церква
