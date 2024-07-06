РФ запустила "шахеди": у Сумах чути вибухи. Місто без подачі води
Російські окупанти атакують Україну бойовими безпілотниками типу Shahed з північного та південного напрямків. Росіяни масово атакують Суми - в місті проблеми з електрикою та водою
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 22:43 військові заявили про дрони на Сумщині. Курс їх руху - південно-західний.
О 23:12 про рух БПЛА з Херсонщини. Напрям руху - північно-західний.
Станом на 23:22 ситуація щодо дронів:
- Група прямує на Миргород.
- Друга група прямує північно-східніше Полтави. Курс південно-західний.
- Третя група на півночі від Сум. Курс південно-західний.
- Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно-західний.
Згодом жителів Миргорода та Сум закликали пройти в укриття.
О 0:06 Суспільне.Суми написало про звук вибух і роботу ППО.
Станом на 0:10 ситуація по "шахедам":
- група прямує північно-східніше Черкас. Курс - південно-західний.
- група на Сумщині. Курс південно-західний.
- група на Дніпропетровщині. Курс - на Камʼянське.
- група на Кіровоградщині. Курс - на Кременчук.
Повторний вибух було чути в Сумах в 00:26, повідомило Суспільне. В 0:33 пролунав третій вибух.
В 0:34 військові повідомили, що "шахед" рухається на Дніпро з півдня і ще один з північного заходу.
ПС о 0:36: "Шахеди" в Сумах! Залишайтесь в укриттях". За 10 хв в місті пролунала ще одна серія вибухів. В 0:51 пролунав черговий вибух.
Наслідки атаки РФ на Суми
За даними водоканалу, у зв'язку зі знеструмленням усіх їхніх об'єктів тимчасово припинена подача води в місто.
"Система водовідведення функціонує - здійснюється її перехід на аварійно-резервне живлення", - йдеться в повідомленні.
Суспільне пише, що у місті частково немає електропостачання.
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