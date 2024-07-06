РФ запустила "шахеди": у Сумах чути вибухи. Місто без подачі води

Про це повідомили Повітряні Сили.

О 22:43 військові заявили про дрони на Сумщині. Курс їх руху - південно-західний.

О 23:12 про рух БПЛА з Херсонщини. Напрям руху - північно-західний.

Станом на 23:22 ситуація щодо дронів:

Група прямує на Миргород.

Друга група прямує північно-східніше Полтави. Курс південно-західний.

Третя група на півночі від Сум. Курс південно-західний.

Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно-західний.

Згодом жителів Миргорода та Сум закликали пройти в укриття.

О 0:06 Суспільне.Суми написало про звук вибух і роботу ППО.

Станом на 0:10 ситуація по "шахедам":

група прямує північно-східніше Черкас. Курс - південно-західний.

група на Сумщині. Курс південно-західний.

група на Дніпропетровщині. Курс - на Камʼянське.

група на Кіровоградщині. Курс - на Кременчук.

Повторний вибух було чути в Сумах в 00:26, повідомило Суспільне. В 0:33 пролунав третій вибух.

В 0:34 військові повідомили, що "шахед" рухається на Дніпро з півдня і ще один з північного заходу.

ПС о 0:36: "Шахеди" в Сумах! Залишайтесь в укриттях". За 10 хв в місті пролунала ще одна серія вибухів. В 0:51 пролунав черговий вибух.

Наслідки атаки РФ на Суми

За даними водоканалу, у зв'язку зі знеструмленням усіх їхніх об'єктів тимчасово припинена подача води в місто.

"Система водовідведення функціонує - здійснюється її перехід на аварійно-резервне живлення", - йдеться в повідомленні.

Суспільне пише, що у місті частково немає електропостачання.