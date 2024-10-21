РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
Російська окупаційна армія вранці 21 жовтня завдала масованого удару по житловому сектору й об'єктах критичної інфраструктури Сум
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що ворог вранці спрямував ударні БПЛА типу "шахед" по житловому сектору й об'єктах критичної інфраструктури обласного центру.
"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи", - повідомили в ОВА.
- Уранці 21 жовтня російський ворог завдав удару по житловому кварталу в Запоріжжі. Унаслідок цього постраждали шість людей.
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