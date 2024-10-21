Армія РФ вдарила по житловому кварталу у Запоріжжі: 6 постраждалих

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що російська окупаційна армія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена.

Також вибуховою хвилею пошкоджені будинки поряд, дитячий садок та гуртожитки.

Станом на 10:38 кількість постраждалих виросла до 5. Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості, пише Федоров.

Пізніше стало відомо про 6 постраждалих через російську атаку.

О 09:12 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та тимчасово окупованого Криму. Уже за три хвилини Суспільне повідомило про вибухи у Запоріжжі.