РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
Росіяни поцілили в агропідприємство у селі Інгулець на Херсонщині. Одна людина загинула, ще одна - отримала поранення
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок влучання російської ракети від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік.
Крім того, поранення отримав 60-річний мешканець. Потерпілому надали медичну допомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
- Нагадаємо, вдень 5 січня російська окупаційна армія обстріляла Дніпровський район Херсона, внаслідок чого дістали поранення чотири людини, серед них літня жінка.
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