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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини, - Генштаб

31 січня, 2024 середа
08:04
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулася 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 385 230 (+1090),
  • танків ‒ 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Зведення Генштабу: РФ здійснила понад 100 авіаударів по Україні, на фронті відбулося 88 боєзіткнень

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Росія завдала 9 ракетних та 99 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 склади боєприпасів та радіолокаційну станцію ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

  • Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, українські захисники відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки Донецької області.
Теги:
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