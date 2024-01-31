Українські сили просунулися біля Горлівки на Донеччині, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, нещодавно окупанти здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили невдалу атаку росіян у напрямку Солодке-Костянтинівка. Під час цього росіяни втратили два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ та одну Бойова машина піхоти БМП-1. Зазначається, що на геолокаційних кадрах помітно пошкоджену та покинуту російську бронетехніку біля Новомихайлівки.

Деякі пропагандисти так само стверджували, що росіяни атакували на південь і південний захід від Новомихайлівки. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька, поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька, поблизу Побєди та Новомихайлівки.