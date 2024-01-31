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Українські сили просунулися біля Горлівки на Донеччині, - ISW

31 січня, 2024 середа
06:15
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Українські захисники відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки Донецької області

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, нещодавно окупанти здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили невдалу атаку росіян у напрямку Солодке-Костянтинівка. Під час цього росіяни втратили два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ та одну Бойова машина піхоти БМП-1. Зазначається, що на геолокаційних кадрах помітно пошкоджену та покинуту російську бронетехніку біля Новомихайлівки.

Деякі пропагандисти так само стверджували, що росіяни атакували на південь і південний захід від Новомихайлівки. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька, поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька, поблизу Побєди та Новомихайлівки.

  • Протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень, українські війська за добу відбили 29 атак на Авдіївському напрямку.
Теги:
Україна
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
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