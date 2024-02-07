РФ звинуватила Україну в обстрілі Білгородської області: на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа
У середу, 7 лютого, у російському Білгороді пролунали вибухи, після чого на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа. Міністерство оборони РФ звинувачує Україну в обстрілі регіону з РСЗВ
Про це інформує міноборони РФ та російські тг-канали.
За їхніми даними, близько 16:30 за російським часом "київський режим" атакував нібито за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" Білгородську область.
Росіяни заявляють, що засобами ППО знищили 7 реактивних снарядів над територією російського регіону.
Водночас російські медіа повідомляють про пожежу на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт". Як пишуть у мережі, снаряд начебто потрапив у котельню заводу ЖБК-1 і в цех металовиробів.
Також росіяни заявили, що боєприпас влучив у кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.
- Напередодні, вночі 6 лютого, у місті Губкін Білгородської області РФ також пролунали вибухи. Місцева влада заявляла про атаку українських дронів, унаслідок чого є руйнування.
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