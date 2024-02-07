РФ звинуватила Україну в обстрілі Білгородської області: на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа

Про це інформує міноборони РФ та російські тг-канали.

За їхніми даними, близько 16:30 за російським часом "київський режим" атакував нібито за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" Білгородську область.

Росіяни заявляють, що засобами ППО знищили 7 реактивних снарядів над територією російського регіону.

Водночас російські медіа повідомляють про пожежу на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт". Як пишуть у мережі, снаряд начебто потрапив у котельню заводу ЖБК-1 і в цех металовиробів.

Також росіяни заявили, що боєприпас влучив у кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.