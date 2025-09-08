Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 8 вересня
Російська терористична армія ввечері понеділка, 8 вересня, запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
О 21:03 ворожий БПЛА летів в напрямку Сум з північного сходу.
Станом на 21:16 дрони нові групи дронів фіксували:
- на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- на півночі та сході Сумщини, курс - південно-західний.
О 21:43 безпілотник рухався з півночі на Суми.
За десять хвилин БПЛА зафіксували на півдні Запоріжжя. Було залучено засоби для збиття.
О 22:40 ворожий дрон летів у напрямку населеного пункту Шахтарське на Дніпровщині з північного заходу.
О 22:42 фіксували БПЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
