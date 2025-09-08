Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 8 вересня

Про це інформують Повітряні сили.

О 21:03 ворожий БПЛА летів в напрямку Сум з північного сходу.

Станом на 21:16 дрони нові групи дронів фіксували:

на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

на півночі та сході Сумщини, курс - південно-західний.

О 21:43 безпілотник рухався з півночі на Суми.

За десять хвилин БПЛА зафіксували на півдні Запоріжжя. Було залучено засоби для збиття.

О 22:40 ворожий дрон летів у напрямку населеного пункту Шахтарське на Дніпровщині з північного заходу.

О 22:42 фіксували БПЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

Новина доповнюватиметься...