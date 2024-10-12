Росія атакувала Україну "шахедами": Суми
Ввечері пʼятниці, 11 жовтня, російські терористи запустили ударні дрони "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу БПЛА Повітряні сили повідомили на Дніпропетровщині о 22:29.
Ближче до 23:00 стало відомо про нові безпілотники на південному напрямку: Миколаївщині та Херсонщині. ПС попередили про загрозу "шахедів" у Кіровоградській області.
О 23:18 про загрозу попередили на Харківщині. А через декілька хвилин сирени прозвучали по всій території України через зліт МіГ-31К.
О 23:23 загрозу дронів оголосили для Сумщини. О 23:30 в ПС написали: "Всі БПЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини". За 6 хв дрон зафіксували в районі Сум. Він рухається курсом на північ.
Станом на 23:52 дрони були:
- В районі Сум. Курсом північним.
- На Дніпропетровщині : в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька у районі Кривого Рогу.
За три хвилини стало відомо, шо БПЛА рухаються з Дніпропетровщини на Полтавщину. Курсом північним. Натомість загроза через МІГ-31К закінчилась.
О 00:13 дрони були:
- На сході Дніпропетровщини, курс на північ
- В районі Сум, курс на північ.
Удар по місту Суми
В ОВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.
"Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.
В 00:07 в місті знову чули вибух, передає Суспільне. О 00:17 пролунав новий вибух.
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