Росія атакувала Україну "шахедами": Суми

Про загрозу БПЛА Повітряні сили повідомили на Дніпропетровщині о 22:29.

Ближче до 23:00 стало відомо про нові безпілотники на південному напрямку: Миколаївщині та Херсонщині. ПС попередили про загрозу "шахедів" у Кіровоградській області.

О 23:18 про загрозу попередили на Харківщині. А через декілька хвилин сирени прозвучали по всій території України через зліт МіГ-31К.

О 23:23 загрозу дронів оголосили для Сумщини. О 23:30 в ПС написали: "Всі БПЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини". За 6 хв дрон зафіксували в районі Сум. Він рухається курсом на північ.

Станом на 23:52 дрони були:

В районі Сум. Курсом північним.

На Дніпропетровщині : в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька у районі Кривого Рогу.

За три хвилини стало відомо, шо БПЛА рухаються з Дніпропетровщини на Полтавщину. Курсом північним. Натомість загроза через МІГ-31К закінчилась.

О 00:13 дрони були:

На сході Дніпропетровщини, курс на північ

В районі Сум, курс на північ.

Удар по місту Суми

В ОВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.

"Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В 00:07 в місті знову чули вибух, передає Суспільне. О 00:17 пролунав новий вибух.

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