Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 30 жовтня
Ввечері середи, 30 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу застосування ударних БПЛА Повітряні сили повідомили близько 18:30.
Найперші "шахеди" зафіксували після 18:00 на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.
Ситуація станом на 18:36:
- "Шахеди" на півночі Харківщини - курсом на південний захід;
- "Шахеди" на півдні Харківщини - курсом на Дніпропетровщину;
- БПЛА в районі Полтави - курсом на південь;
- БПЛА на півночі Дніпропетровщини ➡️ у напрямку Дніпра.
О 19:00 ПС попередили про "шахеди" в районі Дніпра, Павлограда, а також неподалік Кременчука. Безпілотники також фіксують на Харківщині: частина рухається на південний захід, а інші на Донеччину.
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