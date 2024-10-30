Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 30 жовтня

Про загрозу застосування ударних БПЛА Повітряні сили повідомили близько 18:30.

Найперші "шахеди" зафіксували після 18:00 на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Ситуація станом на 18:36:

"Шахеди" на півночі Харківщини - курсом на південний захід;

"Шахеди" на півдні Харківщини - курсом на Дніпропетровщину;

БПЛА в районі Полтави - курсом на південь;

БПЛА на півночі Дніпропетровщини ➡️ у напрямку Дніпра.

О 19:00 ПС попередили про "шахеди" в районі Дніпра, Павлограда, а також неподалік Кременчука. Безпілотники також фіксують на Харківщині: частина рухається на південний захід, а інші на Донеччину.

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