Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Нинішня українська влада критично залежна від громадської думки. Вони орієнтуються на суспільні настрої, і якщо в українському суспільстві деяка впевненість в негайній перемозі трохи підважена, і всі розуміють, що війна затягується, є втома, серйозне незадоволення, формується суспільний запит: все-таки давайте вже нарешті якось це закінчимо. То і політична, принаймні партія влади (без негативного відтінку говорю), теж намагається спілкуватися й давати сигнали суспільству, що вони теж над цим працюють, що вони теж проводять саміти миру, що вони готові до переговорів. Вже нема такої категоричної позиції, як була минулої осені, наприклад", - пояснив Горбач.

За його словами, є проблема - публічні комунікації й заяви, які роблять політики, адже їх чують виборці, відповідно оцінюють та сприймають. Це намагання зберегти до себе довіру й заручитися підтримкою.

"Звичайно, що десь якось за ширмою, за кулісами консультації, переговори, обмін думками - все це відбувається. І ми можемо це читати з подій, якщо не брати до уваги якісь загальні, красиві фрази, явно сказані на публіку, а читати факти, події та кроки. То нам відкритим текстом сказали на Швейцарському саміті й президент Зеленський, і керівник його Офісу Єрмак, що буде наступний Саміт до кінця року, і вони хочуть його провести, і він вже має зафіксувати кінець - закінчення війни. Це все те, що всі хотіли б почути, приємні новини, але я тут критично це насправді оцінюю", - сказав політичний аналітик.

Експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України вважає, що росіяни не зацікавлені в переговорах з Україною. Війну вони починали не проти України, а проти колективного Заходу, оголосивши ультиматум 15 грудня 2022 року Сполученим Штатам і НАТО. Росія воює із Заходом на території України, не визнаючи наш суверенітет. Якщо Україна - це суб’єкт міжнародного права, то Росія - злочинець.

"Якщо Україна - це суб'єкт міжнародного права то Росія - це злочинець. Вони хочуть говорити зі США. Путін буде чекати, поки в Америці не складеться така ситуація, коли вона захоче поговорити з Путіним. Ситуація може скластися, змінитися після президентських виборів у Сполучених Штатах або трохи пізніше, після нової інавгурації, або ще після якихось подій, можливо, несподіваних для нас чи для американців, але які можуть провокуватися і плануватися російськими спецслужбами на території Сполучених Штатів або на якійсь іншій території. Тоді можуть комплексно говорити про багато-багато всяких речей, як хотіли б росіяни: про поділ світу, Ялту, Ялтинський договір друге видання, зону інтересів, - наголосив він. - Я не кажу, що Сполучені Штати на це погодяться, але вони повинні виходити з розуміння, які саме переговори хоче Володимир Путін, не з Україною, не з Володимиром Зеленським, не з Андрієм Єрмаком. Вони можуть підтримувати якусь видимість. Якщо публікою вважати весь світ, то всі актори намагаються справити враження, що вони за мир, що вони адекватні, конструктивні, проти ескалації, що вони готові до переговорів. Це показує й українська сторона, й вдає, що показує російська сторона. Це вдавана позиція".