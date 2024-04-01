"Росія має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні зносити дев’ятиповерхівки": Повітряні сили назвали спосіб боротьби

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку"", - сказав він.

Росіяни використовують такі бомби, щоб виснажити українську ППО.

За словами речника, основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб - винищувачами Су-34 та Су-35.

Він зауважив, що це неспроста задача, проте українські військові можуть виконувати їх, додавши, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.