"Росія має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні зносити дев’ятиповерхівки": Повітряні сили назвали спосіб боротьби
Повітряні сили зазначили, що Росія має "надзвичайно багато" бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати дев’ятиповерхівки. Військові назвали мету росіян та спосіб протидії такій зброї
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"Це надзвичайно потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев’ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку"", - сказав він.
Росіяни використовують такі бомби, щоб виснажити українську ППО.
За словами речника, основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб - винищувачами Су-34 та Су-35.
Він зауважив, що це неспроста задача, проте українські військові можуть виконувати їх, додавши, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.
- Німеччина наростила постачання боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard в Україну.
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