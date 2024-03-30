Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела у ЗСУ.

"Днями у розмові з Bild офіцер ЗСУ підтвердив, що забезпечення Gepard боєприпасами справді дещо покращилося", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Що таке "зенітні танки" Gepard та як з їхньою допомогою ЗСУ боронять повітряний простір

Річ у тім, що влітку Bild повідомляв, що в Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard. Через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Незабаром у Міноборони ФРН заявили, що нарощують постачання.