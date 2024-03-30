Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild
Німеччина наростила постачання боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard в Україну
Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела у ЗСУ.
"Днями у розмові з Bild офіцер ЗСУ підтвердив, що забезпечення Gepard боєприпасами справді дещо покращилося", - йдеться у повідомленні.
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Річ у тім, що влітку Bild повідомляв, що в Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard. Через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Незабаром у Міноборони ФРН заявили, що нарощують постачання.
- Німеччина 20 жовтня надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону.
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