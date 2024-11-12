Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь

Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Ми з колегами дійшли висновку, що головною загрозою для України є внутрішня нестабільність. Росія завжди намагається розхитати ситуацію всередині України. Це було 100 років тому, відбувається і зараз. Таким чином вони намагаються руйнувати українську державу. Україна не програла цю війну військовим шляхом. Росія не зможе нас перемогти військовим чином. Так, дійсно, вони можуть просунутись ще на кілька кілометрів, але перемогти Україну військовим шляхом вони не здатні. Тому зараз саме дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні є головним пріоритетом РФ", - пояснив Самусь.

Експерт наголосив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні різними шляхами. Зокрема, використовуючи питання мобілізації, яке таким чином перетворюється на загрозу стабільності всередині країни. За словами Самуся, Україна має шукати ефективні способи мобілізації до лав ЗСУ, щоб створювати передумови посилення держави, а не загрози.

"Ми маємо змінювати систему мобілізації. Це має бути рекрутинг, мотивація та повага до громадян України, які служать в ЗСУ. Також дуже важливим в цьому контексті є питання демобілізації та ротації чинних військовослужбовців. Всі ці питання обговорюються, втім, недостатньо комунікуються на рівні держави та суспільства", - наголосив він.

Ми з колегами дійшли висновку, що головною загрозою для України є внутрішня нестабільність. Росія завжди намагається розхитати ситуацію всередині України. Це було 100 років тому, відбувається і зараз. Таким чином вони намагаються руйнувати українську державу. Україна не програла… pic.twitter.com/qG6K5MRrou — Еспресо (@EspresoTV) November 12, 2024