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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь

Віталій Бесараб
12 листопада, 2024 вiвторок
16:47
Війна з Росією Михайло Самусь

Директор New geopolitics research network Consortium for Defense Information Михайло Самусь пояснив, що Росія буде намагатись дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, оскільки нездатна перемогти на полі бою

Зміст

Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Ми з колегами дійшли висновку, що головною загрозою для України є внутрішня нестабільність. Росія завжди намагається розхитати ситуацію всередині України. Це було 100 років тому, відбувається і зараз. Таким чином вони намагаються руйнувати українську державу. Україна не програла цю війну військовим шляхом. Росія не зможе нас перемогти військовим чином. Так, дійсно, вони можуть просунутись ще на кілька кілометрів, але перемогти Україну військовим шляхом вони не здатні. Тому зараз саме дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні є головним пріоритетом РФ", - пояснив Самусь.

Експерт наголосив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні різними шляхами. Зокрема, використовуючи питання мобілізації, яке таким чином перетворюється на загрозу стабільності всередині країни. За словами Самуся, Україна має шукати ефективні способи мобілізації до лав ЗСУ, щоб створювати передумови посилення держави, а не загрози.

"Ми маємо змінювати систему мобілізації. Це має бути рекрутинг, мотивація та повага до громадян України, які служать в ЗСУ. Також дуже важливим в цьому контексті є питання демобілізації та ротації чинних військовослужбовців. Всі ці питання обговорюються, втім, недостатньо комунікуються на рівні держави та суспільства", - наголосив він.

 

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії

  • В панелі безпека та оборона "Уроки російсько-української війни для НАТО, ЄС та Східної Європи. Бачення майбутнього. Сценарії" взяли участь Михайло Самусь, начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, полковник Геннадій Коваленко, заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда та народний депутат України Микола Княжицький.

Теги:
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
російські фейки
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