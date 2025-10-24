Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк

Про це в етері Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Я вважаю, що Росія матиме намір продовжувати війну, доки не усвідомить, що програє, а тоді лише зробить паузу. Вона продовжуватиме бойові дії в Україні й, можливо, спробує відкрити другий або навіть третій фронт в інших частинах Європи. Її промислова база працює безперервно, цілодобово, сім днів на тиждень, нарощуючи виробництво зброї.Росії допомагають китайські технології, північнокорейські війська та іранські безпілотники. У такий спосіб вона формує союз, покликаний зміцнити її війну проти НАТО. Для демократичного уряду чи лідера в демократичній державі надзвичайно складно мобілізувати національні ресурси для війни, що ведеться у "сірій зоні", - пояснив Кларк.

Також, за словами генерала, Кремль хоче посилити мобілізацію власної економіки та готує населення до війни про Європи.

"Це головний виклик російської стратегії. Росія може мобілізувати ресурси завдяки своїй командно-адміністративній економіці, у якій немає виборів, демократії чи права голосу для громадян. Населення дезінформують і вводять в оману, змушуючи вірити, що країна воює з НАТО, хоча насправді НАТО не прагне війни з Росією", - додав він