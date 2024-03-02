Росія та Білорусь не змогли узгодити ціну щодо виготовлення деталей до "Градів", - ГУР

Про це пише ГУР.

Згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовникові - ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро". Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками - вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли «вихід» для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

Обидва підприємства - білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ - перебувають під міжнародними санкціями.