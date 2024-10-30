Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові: щонайменше 15 поранених

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух о 22:51.

За словами Терехова, росіяни запустили керовану авіаційну бомбу, яка влучила по багатоповерховому будинку.

Станом на 23:50, за інформацією від Терехова, відомо про 15 постраждалих. Олег Синєгубов заявив, що кількість поранених зросла до 17. Раніше очільник ОВА писав, що серед постраждалих є 11-річна дитина.

удар РФ. Харків, 30 жовтня 2024, Фото: Харківська ОВА

Олег Синєгубов повідомив, що пошкоджено багатоповерхівку у Салтівському районі. КАБ влучив по четвертому поверху.

"Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває", - написав Синєгубов о 23:01.

У результаті удару повністю зруйновані з 6-го по 1-й поверх 9-поверхового будинку. Під завалами перебуває дитина. На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Рятувальники працюють на місці.

Реакція Зеленського

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - написав Володимир Зеленський.

Президент також опублікував відео з місця подій.

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