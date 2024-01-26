Росія виступає проти створення міжнародної комісії зі встановлення причин падіння Іл-76, - Юсов

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою", - сказав Юсов.

Він також наголосив, що для того, щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, треба уважно обстежити місце падіння та рештки повітряного судна.

"Ну наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", - додав Юсов.

24 січня планувався один із найбільших обмінів за час війни

На запитання, скільки 24 лютого планувалося повернути українських військовополонених, Юсов відповів, що він не буде надавати точної цифри.

"Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав Юсов.