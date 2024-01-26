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Війна з Росією: хроніка
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Росія виступає проти створення міжнародної комісії зі встановлення причин падіння Іл-76, - Юсов

26 січня, 2024 п'ятниця
11:22
Війна з Росією Іл-76

Російська сторона відкидає можливість створити відкриту міжнародну комісію для встановлення причини падіння російського літака Іл-76 у Білгородській області

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою", - сказав Юсов.

Він також наголосив, що для того, щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, треба уважно обстежити місце падіння та рештки повітряного судна.

"Ну наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", - додав Юсов.

24 січня планувався один із найбільших обмінів за час війни

На запитання, скільки 24 лютого планувалося повернути українських військовополонених, Юсов відповів, що він не буде надавати точної цифри.

"Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся", - сказав Юсов.

  • У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
  • У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
  • Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. 
  • У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки. 
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 
  • Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. 
  • 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
  • Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що росіяни намагалися збивати наші безпілотники й у панічній атмосфері збили свій Іл-76.
Теги:
Росія
полонені
ГУР
обмін полоненими
втрати окупантів
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