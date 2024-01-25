Логічна версія - це був "дружній вогонь": авіаексперт Криволап про падіння Іл-76
Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що росіяни намагалися збивати наші безпілотники й у панічній атмосфері збили свій Іл-76
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Судячи з усього літак летів з Білгорода кудись на північ чи на схід. І це відштовхує саму ідею того, що на борту були військовополонені, яких везли на обмін. У цей час Лавров у Нью-Йорку розказує, які українці погані. Також була миттєва реакція Кремля - це 15 хвилин. Раніше, коли були події з А-50, Іл-22, Су-34 ніякої реакції з боку Кремля не було. Ми бачимо на знімках трощу літака, який впав з невеликої висоти, але його розкидало чомусь на 2 км. Таке враження, що там відбулася детонація. Тому це пропагандистська версія", - зазначив Криволап.
За словами авіаційного експерта, скоріш за все відбувся так званий дружній вогонь.
"Росіяни гатили по цьому літаку, тому що в цей час вони били по Харкову ракетами С-300. Саме в цей час літали наші безпілотники над Білгородщиною, які росіяни намагалися збивати. Можливо, у цій панічній атмосфері росіяни й збили цей літак. Ця версія не викликає суперечностей. Єдиним питанням залишається дуже швидка реакція пропагандистів, ніби вони були готові до цього", - наголосив Криволап.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації, та будуть і надалі вживати заходи для знищення засобів доставки.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. У ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.
25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
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