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Росія вранці атакувала Херсонський район: є загиблий

29 лютого, 2024 четвер
09:42
Війна з Росією Херсонський район

Уранці 29 лютого російська армія обстріляла Дар'ївську громаду Херсонського району. Унаслідок цього загинув місцевий житель

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 05:40 бойовики обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. 

Унаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди. 

Натомість прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством  (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Вдень 25 лютого росіяни обстріляли село Тягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.
Теги:
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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