Росія вранці атакувала Херсонський район: є загиблий
Уранці 29 лютого російська армія обстріляла Дар'ївську громаду Херсонського району. Унаслідок цього загинув місцевий житель
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 05:40 бойовики обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району.
Унаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди.
Натомість прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Вдень 25 лютого росіяни обстріляли село Тягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.
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