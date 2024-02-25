На Херсонщині росіяни вбили двох цивільних
Вдень 25 лютого росіяни обстріляли село Тягинка на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"Окупанти вдень обстріляли населений пункт. У дворі власного будинку несумісні з життям травми отримали 44-річний чоловік та 62-річна жінка", - написав він.
- У неділю, 25 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. За даними військової адміністрації, внаслідок удару одна людина загинула, троє - поранені.
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