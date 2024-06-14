Росія все частіше почала відправляти "добровольчі корпуси" на війну в Україну, - розвідка Британії
Російське міністерство оборони дедалі більше централізувало своє командування і контроль над нерегулярними силами, які, ймовірно, будуть залучені на війні в Україні
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що у лютому 2023 року міністерство оборони РФ створило "добровольчий корпус", який об’єднав понад 20 тис. добровольців, резервістів, найманців і колишніх засуджених, які служать у численних нерегулярних підрозділах, під єдиною структурою управління.
За даними розвідників, з того моменту РФ все частіше почала залучати іррегулярні сили до наступальних операцій. Такі формування - це переважно легкі піхотні підрозділи, які не мають інтегрованої артилерії чи підтримки з повітря, що робить їх більш крихкими, ніж російські регулярні формування.
"Отже, протягом останніх 9 місяців російські нерегулярні підрозділи, ймовірно, зазнали пропорційно вищих втрат, ніж російські регулярні підрозділи", - вважають у розвідці.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1250 військових. Українські сили також ліквідували 48 артсистем і 8 танків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе