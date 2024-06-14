Росія все частіше почала відправляти "добровольчі корпуси" на війну в Україну, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у лютому 2023 року міністерство оборони РФ створило "добровольчий корпус", який об’єднав понад 20 тис. добровольців, резервістів, найманців і колишніх засуджених, які служать у численних нерегулярних підрозділах, під єдиною структурою управління.

За даними розвідників, з того моменту РФ все частіше почала залучати іррегулярні сили до наступальних операцій. Такі формування - це переважно легкі піхотні підрозділи, які не мають інтегрованої артилерії чи підтримки з повітря, що робить їх більш крихкими, ніж російські регулярні формування.

"﻿﻿Отже, протягом останніх 9 місяців російські нерегулярні підрозділи, ймовірно, зазнали пропорційно вищих втрат, ніж російські регулярні підрозділи", - вважають у розвідці.