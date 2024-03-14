Росія втратила понад 350 тис. військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Столтенберг
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила понад 350 тис. своїх військових убитими або пораненими
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, повідомляє DW.
Він зазначив, що кількість убитих або поранених росіян в Україні "значно зросла" останнім часом. Згідно з даними західних розвідувальних служб, вона перевищила 350 тис. осіб. Водночас Столтенберг не уточнив окрему кількість загиблих військових РФ.
Також генсек Альянсу додав, що Росія платить дуже високу ціну за "незначні" завоювання територій.
Столтенберг підкреслив, атаки Сил оборони України дали змогу затопити значну частину російського Чорноморського флоту, коли в повітрі Україна збиває важливі й дорогі літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
- 13 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія втратила 426 870 осіб свого особового складу.
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