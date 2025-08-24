Оновлено
Росія ввечері 24 серпня запустила по Україні ударні БПЛА: куди рухаються ворожі дрони
Повітряні Сили ЗСУ попередажють про рух російських бойових безпілотників кількома напрямками
2025, неділя
24 серпня
21:49
На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
20:45
Ексклюзив
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
19:55
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:15
Ексклюзив
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
18:59
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:39
Партнерський матеріал
"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
17:50
Ексклюзив
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
16:52
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:13
Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
14:05
Ексклюзив
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек