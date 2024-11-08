Росія захопила Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState
У четвер, 7 листопада, російські терористи зуміли просунутись у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
На Курахівському та Покровському напрямках російська армія зуміла просунутись у районі населених пунктів Новодмитрівка, Новоолександрівка та Максимівка.
Також стало відомо, що РФ захопила Новоолексіївку Донецької області.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті російські окупаційні війська втратили ще 1400 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки.
- Актуальне
- Важливе