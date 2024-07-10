Росія запустила БПЛА по Україні в ніч на 11 липня: подробиці

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О пів на десяту вечора Повітряні сили попередили про групу "шахедів" з півдня, яка рухалася північно-західним курсом.

Згодом стало зрозуміло, що ворожі БПЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області. Ще одна група рухалася курсом на захід.

О 22:35 фіксували групи БПЛА:

на сході Вінницької області, рухалася північно-західним курсом.

на Одещині – курс північний.

на Миколаївщині. Ці дрони тримали курс на північний захід через Кіровоградську область.

О пів на дванадцяту група БПЛА на сході Вінницької області й далі рухалася північно-західним курсом. Також у Повітряних силах повідомили про групу дронів на Одещині, яка летіла на північ. А зафіксовані на Миколаївщині ворожі дрони тримали курс на північний захід через Кіровоградську область.

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