Росія запустила БПЛА по Україні в ніч на 11 липня: подробиці
Увечері середи, 10 липня, Росія запустила кілька груп безпілотників по території України
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
О пів на десяту вечора Повітряні сили попередили про групу "шахедів" з півдня, яка рухалася північно-західним курсом.
Згодом стало зрозуміло, що ворожі БПЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області. Ще одна група рухалася курсом на захід.
О 22:35 фіксували групи БПЛА:
- на сході Вінницької області, рухалася північно-західним курсом.
- на Одещині – курс північний.
- на Миколаївщині. Ці дрони тримали курс на північний захід через Кіровоградську область.
О пів на дванадцяту група БПЛА на сході Вінницької області й далі рухалася північно-західним курсом. Також у Повітряних силах повідомили про групу дронів на Одещині, яка летіла на північ. А зафіксовані на Миколаївщині ворожі дрони тримали курс на північний захід через Кіровоградську область.
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