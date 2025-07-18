Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 18 липня
У четвер ввечері, 17 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:44 у Дніпропетровській області оголосили загрозу застосування ударних безпілотників зі сходу.
Станом на 21:47 дрони фіксували:
- На сході Дніпровщини курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград.
- На Донеччині, в районі Краматорська курсом на північ.
Згодом ПС повідомили про дрони на Харківщині курсом на північ, о 23:05 їх фіксували на сході області курсом на захід.
Станом на 00:27 БПЛА рухались:
- На Харківщині курсом на північ та з півдня курсом на схід.
- На півночі Донеччини курсом на Харківщину.
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