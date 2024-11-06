Росія запустила по Україні кілька груп ударних БПЛА ввечері 6 листопада
Ввечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА
О 21:19 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БПЛА для Сумщини.
Вже о 21:26 повідомлялося про кілька груп БПЛА, які рухалися через Сумщину на Чернігівщину.
Станом на 22:09:
- Декілька груп БПЛА були на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин)
- Декілька груп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину
О 22:39 ударні БПЛА:
- На Чернігівщині курсом на Київщину
- Через Сумщину курсом на Полтавщину
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