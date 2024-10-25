Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 25 жовтня
Ввечері пʼятниці, 25 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
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2024, п'ятниця
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