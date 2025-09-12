Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
У пʼятницю ввечері, 12 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:50 зафіксували ворожі дрони на Чернігівщині курсом на Київщину, зокрема на Вишгородський район.
Станом на 19:36 безпілотники рухались:
- На Чернігівщині (Ніжинський район) курсом на південь.
- На півночі Київщини курсом на Житомирщину.
Новина доповнюватиметься...
