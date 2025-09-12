Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня

Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня

Марія Музиченко
12 вересня, 2025 п'ятниця
20:01
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

У пʼятницю ввечері, 12 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 18:50 зафіксували ворожі дрони на Чернігівщині курсом на Київщину, зокрема  на Вишгородський район.

Станом на 19:36 безпілотники рухались:

  • На Чернігівщині (Ніжинський район) курсом на південь.
  • На півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Новина доповнюватиметься...

  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
прапор Румунії
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим
15:12
EF-2000 Typhoon
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
Більше новин
