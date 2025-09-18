Росія запустила ударні дрони по Україні, на Київщині спрацювала ППО: ситуація ввечері 18 вересня
У четвер ввечері, 18 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 16:37 БПЛА зафіксували на Чернігівщині курсом на Київщину. Також нова група дронів на півночі Чернігівщини рухалася в південно-західному напрямку.
О 16:53 безпілотники помітили на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 17:21 БПЛА на Херсонщині прямували курсом на Миколаївщину.
ПС о 17:39 повідомили про дрони на околицях Києва.
Станом на 18:04 безпілотники рухались:
- Миколаївщина: курсом на північний захід.
- На заході Запоріжжя курсом на Кривий Ріг.
- Сумщина: група курсом на Потавщину та Чернігівщину.
- Група на Чернігівщині в напрямку Київщини.
- Група на Полтавщині курсом на захід.
Станом на 18:58 дрони рухалися:
- На Чернігівщині: в напрямку Полтавщини.
- На Полтавщині: курсом на захід.
- На сході Черкащини: південно-західним курсом.
- На Київщині: в Бучанському районі курсом на захід.
- На Харківщині: курсом на захід.
Повітряні сили о 19:21 попередили Київ про БПЛА на околицях міста.
Робота ППО на Київщині
О 18:38 Київська ОВА попередила, що в області працюють Сили ППО.
"Київська область! повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
