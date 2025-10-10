Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 жовтня: куди прямують
У пʼятницю ввечері, 10 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:33 група дронів рухалась на Чернігівщині в бік Ніжина.
О 20:46 безпілотники зафіксували на Дніпровщині курсом на Самар.
Новина доповнюватиметься...
