Росія знову запустила ракети на територію України: напрямок руху – південний захід
Росія запустила декілька груп ракет у Липецькій області вони увійшли на територію України і рухаються у південно-західному напрямку
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