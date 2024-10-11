Росіянам буде важко втримати територію на Курщині, - військовий історик Жирохов

"Про перекидання сил армії РФ українські військові говорили ще з місяць тому. Зараз це озвучив Олександр Сирський. Ситуація погіршувалась, не за день. Було очевидно, що удар росіян буде. Вони почали стягувати війська з внутрішніх районів - ті, які не були задіяні у боях на українському фронті. Тому їм знадобилося стільки часу, щоб усіх зібрати до купи. Бо ж там різні війська, з різною підготовкою, з різних внутрішніх підрозділів, ФСБ, росгвардії. Потрібен був час, щоб їх об'єднати", - розповідає військовий історик Михайло Жирохов.

Про продавлювання лівого флангу ЗСУ у Курській області повідомив DeepState: за їх даними противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.

"По перше, абсолютно не зрозуміло, які джерела інформації у DeepState, адже там на Курщині зі зв'язком дуже погано. Я теж спілкуюсь з військовими, які там воюють. І знаю, що звідти дуже важко передавати інформацію, погано працює Starlink і немає доступу до інтернету. Як правило інформація передається із затримкою мінімум в один день. Тому я би не став говорити про таке велике просування, яке заявляє DeepState. За моїми даними, воно значно менше", - розповів експерт.

Він зауважив, що втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху росіянам буде важко через географічні особливості.

Михайло Жирохов вважає, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців. "Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є і це очевидно. Чи є у цьому необхідність - може визначати тільки Ставка і власне Генеральний Штаб", - додав експерт.

Водночас він зауважив, що українські військові не можуть довго займатися організацією цивільного життя на Курщині.

"Україна не утворює органів влади на захоплених територіях. А це величезна проблема, тому що військові вміють воювати, але не вміють організовувати цивільне життя. Тобто, мешканців, які там залишилися, потрібно забезпечити на мінімальному рівні: їжею, електрикою. Цим зараз займаються військові, а це, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - підсумував Жирохов.