Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіянам буде важко втримати територію на Курщині, - військовий історик Жирохов

Росіянам буде важко втримати територію на Курщині, - військовий історик Жирохов

11 жовтня, 2024 п'ятниця
22:09
Війна з Росією Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)

Путін планує повернути Курщину під свій контроль, але Україна може утримувати там територію щонайменше кілька місяців

Зміст

Про це пише gazeta.ua.

"Про перекидання сил армії РФ українські військові говорили ще з місяць тому. Зараз це озвучив Олександр Сирський. Ситуація погіршувалась, не за день. Було очевидно, що удар росіян буде. Вони почали стягувати війська з внутрішніх районів - ті, які не були задіяні у боях на українському фронті. Тому їм знадобилося стільки часу, щоб усіх зібрати до купи. Бо ж там різні війська, з різною підготовкою, з різних внутрішніх підрозділів, ФСБ, росгвардії. Потрібен був час, щоб їх об'єднати", - розповідає військовий історик Михайло Жирохов.

Про продавлювання лівого флангу ЗСУ у Курській області повідомив DeepState: за їх даними противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.

"По перше, абсолютно не зрозуміло, які джерела інформації у DeepState, адже там на Курщині зі зв'язком дуже погано. Я теж спілкуюсь з військовими, які там воюють. І знаю, що звідти дуже важко передавати інформацію, погано працює Starlink і немає доступу до інтернету. Як правило інформація передається із затримкою мінімум в один день. Тому я би не став говорити про таке велике просування, яке заявляє DeepState. За моїми даними, воно значно менше", - розповів експерт.

Він зауважив, що втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху росіянам буде важко через географічні особливості.

Михайло Жирохов вважає, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців. "Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є і це очевидно. Чи є у цьому необхідність - може визначати тільки Ставка і власне Генеральний Штаб", - додав експерт.

Водночас він зауважив, що українські військові не можуть довго займатися організацією цивільного життя на Курщині.

"Україна не утворює органів влади на захоплених територіях. А це величезна проблема, тому що військові вміють воювати, але не вміють організовувати цивільне життя. Тобто, мешканців, які там залишилися, потрібно забезпечити на мінімальному рівні: їжею, електрикою. Цим зараз займаються військові, а це, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - підсумував Жирохов.

  • В Курській області росіяни збільшили своє угруповання військ до 50 тис військовослужбовців, - про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Теги:
ЗСУ
Курськ
Суджа
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
Автор Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років: у Сумському ТЦК заявили, що повної заборони немає
осінь
Автор Катерина Єсікова
10 жовтня, 2024 четвер
Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні
Віктор Ляшко
Автор Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
22:47
Сергій Мельник і Рубен Брекельманс
"Ніякого скорочення підтримки не буде": у Нідерландах заявили, що країна має ще понад €6 млрд на військову допомогу Україні
22:44
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ поранив двох миротворців ООН під час удару по Лівану: світові лідери засудили дії Ізраїлю, Франція й Італія викликали послів
22:42
Live
Михайло Мудрик (в центрі), Україна - Грузія
Україна - Грузія 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
22:33
У Києві ТЦК та поліція затримували чоловіків після концерту "Океану Ельзи", - ЗМІ
22:14
У Києві вшанували пам'ять Вікторії Рощиної
У Києві пройшла акція вшанування пам’яті, загиблої в російському полоні журналістки Рощиної
22:02
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Очолити США може третя людина поки буде турбулентність у кілька місяців після виборів, - Чалий
21:58
мирні жертви ООН
Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні цьогоріч, - ООН
21:30
Придністров'я
В окупованому РФ Придністров'ї заявили про намір провести власний референдум щодо ЄС
21:12
Вірджил ван Дейк, Ліга націй, збірна Нідерландів
Ліга націй: Естонія перемогла Азербайджан. Результати матчів 11 жовтня
21:12
Сергій Гнезділов
Військовослужбовця Гнезділова відправили під варту на два місяці
21:01
Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози Путіна
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни проводять штурмові дії на Курщині, на Купʼянському напрямку ворог активізував наступ з застосуванням техніки. Колонка Сергія Згурця
20:55
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін: деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхоти
20:37
Володимир Зеленський
Зеленський представив План перемоги союзникам в Британії, Франції, Італії та Німеччині
20:21
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Важливий гравець": у "Челсі" передумали прощатись з Мудриком взимку, - журналіст
20:14
Оновлено
Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають у російському полоні, - Зеленський за підсумками зустрічі з Папою Римським
20:10
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Зеленський провів зустрічі в Німеччині: Шольц анонсував новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд
20:01
OPINION
Байдужість — смерть бажань як початок смерті
19:57
Юрай Бланар
Словаччина планує розширити ремонтну базу для української військової техніки
19:54
Об'єднана гірничо-хімічна компанія
Уряд схвалив продаж держпакета акцій найбільшого в Україні підприємства з видобутку титанових руд
19:48
У НАТО мають намір переглянути політику Альянсу щодо відносин з Росією
19:36
партія "Голос"
Верховний Суд остаточно позбавив партію "Голос" державного фінансування через недостовірні відомості у звітах
19:35
Ексклюзив
Суспільство зараз не витримує додаткового тиску: нардепка Южаніна про підняття військового збору
19:34
Геннадій Труханов
"В Одесі не буде місця провокаторам!": Труханов заявив, що Європейська площа буде під наглядом варти
19:32
Опалювальний сезон у Покровській громаді опинився під загрозою через російські обстріли, - МВА
19:29
МСЕК
МОЗ розробляє законопроєкт щодо реформування МСЕК: основні моменти
19:17
Оновлено
Війська РФ обстріляли Куп'янськ: загинула людина, 5 постраждали
19:11
Джон Роберт Болтон
"Шанси дуже високі": ексрадник Трампа Болтон заявив, що США можуть вийти з НАТО у разі переобрання експрезидента
19:11
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
АПЛ підготувала революційні зміни у трансляціях футбольних матчів
19:11
Сергій Гнезділов
СЗЧ Гнезділова: військовий заявив у суді, що готовий повернутися на службу, коли уряд встановить її чіткі терміни
18:57
ЄС
У ЄС відреагували на загибель журналістки Рощиної у полоні РФ: вимагають незалежного розслідування
18:51
Вікторія Рощина
"Міжнародні інституції повинні діяти рішуче і негайно": медійники оприлюднили заяву про вбивство росіянами журналістки Рощиної
18:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:45
Огляд
"Субстанція"
"Підйомна сила" проти "Субстанції" : що подивитися на вихідних
18:40
ЗСУ
Міноборони просить СБУ перевірити постачальника неякісних продуктів для ЗСУ
18:33
Данія
Данія ініціює створення інвестиційного фонду для розвитку українського ОПК
18:21
новини Львівщини
Українцям нарахували 73,2 млн грн за час тестування "Національного кешбеку"
18:13
Україна НАТО
"Без членства ніколи не буде безпеки": експосол США Тейлор закликав прийняти Україну в НАТО
18:05
OPINION
Що криється за словом "мир"?
18:00
У TikTok шириться тренд про схуднення за допомогою кави з корицею: австралійські вчені оцінили дієвість методу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV