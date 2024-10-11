Росіянам буде важко втримати територію на Курщині, - військовий історик Жирохов
Путін планує повернути Курщину під свій контроль, але Україна може утримувати там територію щонайменше кілька місяців
Про це пише gazeta.ua.
"Про перекидання сил армії РФ українські військові говорили ще з місяць тому. Зараз це озвучив Олександр Сирський. Ситуація погіршувалась, не за день. Було очевидно, що удар росіян буде. Вони почали стягувати війська з внутрішніх районів - ті, які не були задіяні у боях на українському фронті. Тому їм знадобилося стільки часу, щоб усіх зібрати до купи. Бо ж там різні війська, з різною підготовкою, з різних внутрішніх підрозділів, ФСБ, росгвардії. Потрібен був час, щоб їх об'єднати", - розповідає військовий історик Михайло Жирохов.
Про продавлювання лівого флангу ЗСУ у Курській області повідомив DeepState: за їх даними противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.
"По перше, абсолютно не зрозуміло, які джерела інформації у DeepState, адже там на Курщині зі зв'язком дуже погано. Я теж спілкуюсь з військовими, які там воюють. І знаю, що звідти дуже важко передавати інформацію, погано працює Starlink і немає доступу до інтернету. Як правило інформація передається із затримкою мінімум в один день. Тому я би не став говорити про таке велике просування, яке заявляє DeepState. За моїми даними, воно значно менше", - розповів експерт.
Він зауважив, що втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху росіянам буде важко через географічні особливості.
Михайло Жирохов вважає, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців. "Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є і це очевидно. Чи є у цьому необхідність - може визначати тільки Ставка і власне Генеральний Штаб", - додав експерт.
Водночас він зауважив, що українські військові не можуть довго займатися організацією цивільного життя на Курщині.
"Україна не утворює органів влади на захоплених територіях. А це величезна проблема, тому що військові вміють воювати, але не вміють організовувати цивільне життя. Тобто, мешканців, які там залишилися, потрібно забезпечити на мінімальному рівні: їжею, електрикою. Цим зараз займаються військові, а це, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - підсумував Жирохов.
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В Курській області росіяни збільшили своє угруповання військ до 50 тис військовослужбовців, - про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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