Росія продавила лівий фланг Курського угрупування Сил оборони України, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", - пишуть аналітики про ситуацію на Курщині 10 жовтня.

За інформацією джерел, зараз росіяни намагаються закріпитись у районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.