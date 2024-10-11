Росія продавила лівий фланг Курського угрупування Сил оборони України, - DeepState
У четвер, 10 жовтня, російські терористи продавили лівий фланг Сил оборони України у Курській області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", - пишуть аналітики про ситуацію на Курщині 10 жовтня.
За інформацією джерел, зараз росіяни намагаються закріпитись у районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків.
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